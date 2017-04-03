Бывший исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Олег Махницкий намерен подать иск в суд о возобновлении в должности генпрокурора.

Об этом он заявил в комментарии КП в Украине.

«Меня удивила информация о том, что Шокин намерен восстановиться, ведь у него нет на это оснований. И для того, чтобы испытать наше правосудие я тоже подам иск. Для удовлетворения моего иска есть больше оснований, нежели иска Шокина. Ведь меня увольняли без согласия Верховной Рады», - сказал Махницкий.

При этом он заявил, что намерен подать иск в ближайшие дни.

«Необязательно ждать 10 апреля – решения по Шокину. Я, возможно, подам иск в ближайшие дни, - отметил Махницкий. – Если у нас осталось справедливое правосудие, то иск Шокина будет отклонен».

Махницкий был и.о. генпрокурора Украины с 24 февраля по 18 июня 2014 года. Его сменил Виталий Ярема.

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин просит Высший административный суд (ВАСУ) признать незаконными и отменить указ Президента о его увольнении и постановление Верховной Рады, которая одобрила его увольнение.