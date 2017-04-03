также в разделеОбщество
Сотрудников таможенных постов «Устилуг» и «Ягодин» подозревают в получении неправомерной выгоды 6
Менеджмент «Борисполя» подозревают в миллионных хищениях 26
НАПК намерено судиться с сисадмином реестра е-деклараций 35
Саперы разминировали 9 населенных пунктов возле Балаклеи 16
В Авдеевке заметили фейковый джип ОБСЕ 66
Российскую актрису не пустили в Украину 1326
Декларация Авакова: фирмы на Кипре и в Италии, картины, книги, вина 124
В Минфине заявили о попытке срыва запуска работы реестра возмещения НДС 37
Убийство адвоката в Дубно: полиция назвала подозреваемого 113
НВФ 32 раза обстреляли позиции ВСУ, силы АТО соблюдают «тишину» 25
Порошенко наградил орденом погибшего в Мариуполе полковника 102
Полиция назвала главную версию убийства адвоката в Дубно 221
Луценко: Убийца Вороненкова в марте ездил в Донецк 246
МИД: Украинцы не пострадали при взрыве в Париже 210
ГПУ допрашивала Вороненкова по делу Евромайдана 40
Луценко задекларировал книжные шкафы и угнанный джип 66
Силовики нашли «минера» станции метро «Крещатик» 54
НАПК занялось декларациями Порошенко и Гройсмана 112

Бывший исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Олег Махницкий намерен подать иск в суд о возобновлении в должности генпрокурора.

Об этом он заявил в комментарии КП в Украине.

«Меня удивила информация о том, что Шокин намерен восстановиться, ведь у него нет на это оснований. И для того, чтобы испытать наше правосудие я тоже подам иск. Для удовлетворения моего иска есть больше оснований, нежели иска Шокина. Ведь меня увольняли без согласия Верховной Рады», - сказал Махницкий.

При этом он заявил, что намерен подать иск в ближайшие дни.

«Необязательно ждать 10 апреля – решения по Шокину. Я, возможно, подам иск в ближайшие дни, - отметил Махницкий. – Если у нас осталось справедливое правосудие, то иск Шокина будет отклонен».

Махницкий был и.о. генпрокурора Украины  с 24 февраля по 18 июня 2014 года. Его сменил Виталий Ярема.  

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин просит Высший административный суд (ВАСУ) признать незаконными и отменить указ Президента о его увольнении и постановление Верховной Рады, которая одобрила его увольнение.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года