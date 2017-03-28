Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин просит Высший административный суд (ВАСУ) признать незаконными и отменить указ Президента о его увольнении и постановление Верховной Рады, которая одобрила его увольнение. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на пресс-службу ВАСУ.

«Ответчиками являются Президент и Верховная Рада», - сказала сотрудник ведомства.

По ее словам, суд открыл производство по иску Шокина и назначил судебное заседание на 10 апреля на 15:30.

Напомним, 29 марта 2016 года Рада одобрила увольнение Шокина, 3 апреля 2016 года Порошенко его уволил.