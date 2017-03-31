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Япония предоставила Украине 3,9 миллиона долларов на восстановление Донбасса. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает пресс-служба Минрегиона.

По его словам, эта помощь направлена ​​на восстановление критической инфраструктуры в восточных регионах Украины.

В рамках программы планируется восстановить 23 объекта общественной инфраструктуры, в том числе социальной, образовательной, здравоохранения, транспортной и энергетической; закупить медицинское оборудование и оборудование для разминирования; провести ремонт жилья; предоставить помощь в трудоустройстве внутренне перемещенных лиц.

В пресс-службе отметили, что размер предоставляемой помощи правительством Японии совместно с международными организациями с 2014 года по 2016 год включительно составляет 1,8 млрд долл.

 

 
ForUm

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