По предварительным данным, в феврале 2017 дефицит платежного баланса Украины сократился до 27 млн долл. США (в январе - 202 млн. долл. США), что прежде всего было обусловлено ростом чистых поступлений по финансовому счету, сообщает пресс-служба Национального банка.
По данным регулятора, дефицит счета текущих операций в феврале увеличился до 399 млн долл. США (142 млн долл. США в январе) вследствие замедления роста экспорта.
Отмечается, что рост объемов экспорта товаров в феврале замедлился до 20,9% г/г (52,9% в январе), что в значительной степени отражало исчерпание временного эффекта низкой базы сравнения января прошлого года.
В НБУ также сообщили, что рост объемов импорта товаров замедлился вдвое - до 16,7% г/г с 32,6% в январе.
В феврале чистые поступления по финансовому счету (368 млн долл. США) были обеспечены последующим сокращением наличной валюты вне банков и ростом задолженности по торговым кредитам.
Чистый приток прямых иностранных инвестиций в феврале составил 45 млн. долл. США. Все они были направлены в реальный сектор.
В Нацбанке подчеркнули, что из-за близкого к нулю сальдо сводного платежного баланса международные резервы по состоянию на начало марта почти не изменились и составили 15,5 млрд. долл. США или 3,3 месяца импорта будущего периода.
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