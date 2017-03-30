также в разделеЭкономика
Гройсман надеется на позитивное решение МВФ 26
Президент: Украина получит €600 миллионов от ЕС на следующей неделе 52
В Кабмине заверили, что введение абонплаты не увеличит суммы в платежках за газ 72
Без учета транспортировки цена газа для населения упадет на 13% 228
«Ощадбанк» начал взимать комиссию за оплату коммуналки 108
Банкротство Westinghouse не повлияет на сотрудничество с Украиной 94
В МВФ назвали дату рассмотрения украинского вопроса 96
В РФ заявили, что суд Лондона обязал Украину вернуть «долг Януковича» 135
Донецкий завод NORD перенес производство в Китай 104
Компания, у которой Украина покупает топливо для АЭС, заявила о банкротстве 179
В Украине выросла реальная зарплата 73
МВФ снова отложил рассмотрение «украинского вопроса» 96
Данилюк: Лондонский суд согласился «заморозить» решение по «долгу Януковича» 252
Четверть задолженности по зарплатам в Украине формирует госсектор 31
Суд Лондона рассмотрит дело «по долгу Януковича» в ускоренном порядке 145
Совфед РФ одобрил запрет переводов в Украину через иностранные системы 71
«Нафтогаз» требует отменить решение Еврокомиссии по OPAL 58
Стало известно новое название «дочки» «Сбербанка» 112

По предварительным данным, в феврале 2017 дефицит платежного баланса Украины сократился до 27 млн долл. США (в январе - 202 млн. долл. США), что прежде всего было обусловлено ростом чистых поступлений по финансовому счету, сообщает пресс-служба Национального банка.
 
По данным регулятора, дефицит счета текущих операций в феврале увеличился до 399 млн долл. США (142 млн долл. США в январе) вследствие замедления роста экспорта.
 
Отмечается, что рост объемов экспорта товаров в феврале замедлился до 20,9% г/г (52,9% в январе), что в значительной степени отражало исчерпание временного эффекта низкой базы сравнения января прошлого года.
  
В НБУ также сообщили, что рост объемов импорта товаров замедлился вдвое - до 16,7% г/г с 32,6% в январе. 
 
В феврале чистые поступления по финансовому счету (368 млн долл. США) были обеспечены последующим сокращением наличной валюты вне банков и ростом задолженности по торговым кредитам.
 
Чистый приток прямых иностранных инвестиций в феврале составил 45 млн. долл. США. Все они были направлены в реальный сектор.
 
В Нацбанке подчеркнули, что из-за близкого к нулю сальдо сводного платежного баланса международные резервы по состоянию на начало марта почти не изменились и составили 15,5 млрд. долл. США или 3,3 месяца импорта будущего периода.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

40
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года