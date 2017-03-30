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В результате обстрела позиций одной из отдельных механизированных бригад вблизи Авдеевки погибли двое военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Обстрел наших позиций на данном направлении велся из тяжелого запрещенного вооружения: танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что ситуация в районе проведения АТО остается сложной. «В вечернее время значительно возросла интенсивность обстрелов по всей линии разграничения. Вследствие боев 9 военнослужащих получили ранения, еще двое - боевые травмы», – подчеркнули в пресс-центре. 

«Открывая огонь, наши защитники давали достойный отпор врагу. Потери российско-оккупационных войск выясняются», – сказано в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 29 марта, в зоне проведения АТО зафиксировано 83 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, двое украинских защитников погибли, еще трое получили ранения. 
ForUm

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