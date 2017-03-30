также в разделеПроисшествия
Авдеевка снова без света 27
В больнице умер раненый под Попасной военный 68
В Калуше горит склад на мебельной фабрике 78
В Луцке разбили окна в отделении «Сбербанка» 45
На Донетчине в результате взрыва гранаты погибли двое мужчин 48
По генконсульству Польши в Луцке стреляли из гранатомета 138
За прошлые сутки в зоне АТО 60 обстрелов, ранены 3 военных 155
В Луцке обстреляли генконсульство Польши 86
Под Киевом мужчина застрелил грабителя, напавшего на его жену 95
Вандалы атаковали фан-шоп «Шахтера» в Харькове 46
«Стабилизация» в зоне АТО: 58 обстрелов, двое погибших военных 44
В зоне АТО обстреляли беспилотник ОБСЕ 25
В катастрофе Ми-2 на Донбассе погиб 54-летний полковник со Львова 106
В Запорожье посреди улицы сгорел трамвай 70
Крушение Ми-2 на Донбассе: Все погибшие – офицеры ВСУ 176
На Закарпатье обстреляли жилой дом 50
Сутки в АТО: трое военных погибли, восемь ранены 136
В результате крушения вертолета возле Краматорска погибли 5 человек 494

За минувшие сутки в зоне проведения АТО зафиксировано 83 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, двое украинских защитников погибли, еще трое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на мариупольском направлении из 122 мм артиллерийских систем обстреляны опорные пункты в районах населенных пунктов Широкино, Гнутово и Водяное. Из минометов калибра 120 мм враг вел огонь по позициям неподалеку Гнутово, а из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов НВФ обстреливали Маринку, Водяное и Павлополь. По позициям в районе Водяного вел огонь танк, а из вооружения БМП противник обстреливал морпехов в Широкино. Неподалеку Гнутово и Водяного активизировались вражеские снайперы.

На донецком направлении, вблизи Троицкого, враг применил артиллерию калибра 152 мм. Опорные пункты украинских воинов вблизи Авдеевки, Троицкого и Луганского противник накрывал огнем минометов калибра 120 мм, а защитников Опытного, Авдеевки и Каменки - из минометов калибра 82 мм. В Троицком вел огонь танк, в Луганском - БМП. Опорные пункты вблизи Каменки и Невельского противник обстреливал из крупнокалиберных пулеметов и из гранатометов различных систем

На луганском направлении, в районе населенного пункта Калиново-Попасная, зафиксировано применение врагом артиллерии калибра 122 мм. Из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП и гранатометов различных систем враг вел огонь по позициям неподалеку Крымского. Из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов противник обстрелял позиции рядом со Станицой Луганской и Новоалександровкой.

Силы АТО открывали огонь для снижения огневой активности врага, отметили в штабе.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года