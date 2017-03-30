За минувшие сутки в зоне проведения АТО зафиксировано 83 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, двое украинских защитников погибли, еще трое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на мариупольском направлении из 122 мм артиллерийских систем обстреляны опорные пункты в районах населенных пунктов Широкино, Гнутово и Водяное. Из минометов калибра 120 мм враг вел огонь по позициям неподалеку Гнутово, а из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов НВФ обстреливали Маринку, Водяное и Павлополь. По позициям в районе Водяного вел огонь танк, а из вооружения БМП противник обстреливал морпехов в Широкино. Неподалеку Гнутово и Водяного активизировались вражеские снайперы.

На донецком направлении, вблизи Троицкого, враг применил артиллерию калибра 152 мм. Опорные пункты украинских воинов вблизи Авдеевки, Троицкого и Луганского противник накрывал огнем минометов калибра 120 мм, а защитников Опытного, Авдеевки и Каменки - из минометов калибра 82 мм. В Троицком вел огонь танк, в Луганском - БМП. Опорные пункты вблизи Каменки и Невельского противник обстреливал из крупнокалиберных пулеметов и из гранатометов различных систем

На луганском направлении, в районе населенного пункта Калиново-Попасная, зафиксировано применение врагом артиллерии калибра 122 мм. Из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП и гранатометов различных систем враг вел огонь по позициям неподалеку Крымского. Из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов противник обстрелял позиции рядом со Станицой Луганской и Новоалександровкой.

Силы АТО открывали огонь для снижения огневой активности врага, отметили в штабе.