также в разделеОбщество
Авдеевка остается без света, но есть вода и тепло
Организаторы «Евровидения» опровергли информацию о санкциях против Киева 47
НАБУ завело дело на судью, которая затягивала процесс Насирова 23
Россия взялась за расследование убийства Вороненкова 27
ТКГ договорилась о прекращении огня на Донбассе с 1 апреля 39
29 марта. Картина дня 47
Порт «Черноморск»: Позорный побег директора и мирный митинг портовиков 78
В Тернополе заочно осудили ключевого финансиста «ЛНР» 35
Небо над Балаклеей откроют завтра 32
ЧП в Луцке: СБУ не исключает хулиганство 42
Наморадерили: Полиция расследует 15 краж в Балаклее 41
«Л/ДНР» не захотели привлекать МККК к обмену пленными 45
СБУ выясняет, был ли Паршов агентом ФСБ 63
Сенцову присудили американскую премию 30
Завтра в Украине пройдут дожди 61
СБУ заявила о предотвращении провокации с блокированием дороги на Львовщине 40
Чиновников не будут наказывать за несвоевременную подачу е-деклараций 58
Чиновников Львовского горсовета обвиняют в нанесении ущерба на 40 миллионов 28

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией обезвредили в  Харькове межрегиональную группировку преступников, члены которой специализировались на похищении элитных автомобилей.

По данным пресс-центра СБУ, члены банды похищали иномарки последних лет выпуска, преимущественно Toyota и Lexus, которые потом же предлагали их владельцам «выкупить». Обычно сумма, которую похитители требовали за возвращение неповрежденного автомобиля, составляла 20-25% от ее рыночной стоимости.

Установлено, что участники группы причастны к более 15 кражам автомобилей указанных марок во многих регионах Украины.

«Часть денег, полученных преступным путем, бандиты передавали на временно подконтрольную террористам территорию Луганщины. За них покупали наркотики и огнестрельное оружие, которые переправляли через линию разграничения для реализации в других регионах Украины», - заявили в СБУ.

Организатором был 33-летний житель Луганской области. Также среди членов группировки был бывший сотрудник милиции из Донбасса, уволенный в прошлом году.

29 марта правоохранители задержали организатора и двух активных членов группировки. У задержанных изъят краденый автомобиль Toyota RAV4, деньги, полученные преступным путем, специальное устройство для считывания кодов сигнализации, автомат с патронами и психотропные средства.

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Неотложные оперативно-следственные действия продолжаются.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года