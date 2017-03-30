Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией обезвредили в Харькове межрегиональную группировку преступников, члены которой специализировались на похищении элитных автомобилей.

По данным пресс-центра СБУ, члены банды похищали иномарки последних лет выпуска, преимущественно Toyota и Lexus, которые потом же предлагали их владельцам «выкупить». Обычно сумма, которую похитители требовали за возвращение неповрежденного автомобиля, составляла 20-25% от ее рыночной стоимости.

Установлено, что участники группы причастны к более 15 кражам автомобилей указанных марок во многих регионах Украины.

«Часть денег, полученных преступным путем, бандиты передавали на временно подконтрольную террористам территорию Луганщины. За них покупали наркотики и огнестрельное оружие, которые переправляли через линию разграничения для реализации в других регионах Украины», - заявили в СБУ.

Организатором был 33-летний житель Луганской области. Также среди членов группировки был бывший сотрудник милиции из Донбасса, уволенный в прошлом году.

29 марта правоохранители задержали организатора и двух активных членов группировки. У задержанных изъят краденый автомобиль Toyota RAV4, деньги, полученные преступным путем, специальное устройство для считывания кодов сигнализации, автомат с патронами и психотропные средства.

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Неотложные оперативно-следственные действия продолжаются.