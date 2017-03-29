Представители «Л/ДНР» на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске отклонили предложение привлечь к процессу обмена пленными представителей Международного комитета Красного креста.
Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.
«Представители ОРДЛО в очередной раз отклонили предложение украинской стороны и координатора гуманитарной подгруппы от ОБСЕ об участии в этом процессе Международного Комитета Красного Креста и Комитета по правам человека ООН», - написала она в Facebook.
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