Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование в отношении 6 лиц, подозреваемых в нанесении ущерба ГП «Укрзализнычпостач» (с декабря 2015 года – филиал ОАО «Укрзализныця») на сумму 20 млн грн и покушения на завладение его денежными средствами в размере почти 44 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

«В то же время 24 марта, непосредственно накануне согласования и направления обвинительного акта в суд, Специализированная антикоррупционная прокуратура в одностороннем порядке закрыла производство в отношении начальника департамента материально-технического обеспечения ОАО «Укрзализныця», - заявили в НАБУ.

По версии следствия, именно этот человек согласовал закупку продукции по завышенным ценам.

«Свое решение прокуроры САП с детективами НАБУ не обсуждали, постановление о закрытии производства не передавали. Об этом факте НАБУ стало известно из записи в Едином реестре досудебных расследований. Напоминаем, что подозрения всем шести лицам были согласованы прокурорами без замечаний, не возникало у них вопросов и на стадии завершения досудебного расследования», - отмечается в сообщении.

Однако уже после завершения ознакомления всех шестерых подозреваемых и их защитников с материалами уголовного производства, прокуроры САП без каких-либо объяснений и видимых причин закрыли производство в отношении должностного лица ОАО «Укрзализныця».

НАБУ обратилось за разъяснениями к руководителю САП.

«Надеемся, что Назар Холодницкий взвесит все обстоятельства и не позволит из-за необоснованных решений своих подчиненных избежать ответственности подозреваемому», - заявили в Бюро.

По версии следствия, трое должностных лиц ГП «Укрзализнычпостач» и один чиновник «Укрзализныци» по предварительному сговору с представителями частных компаний в апреле-ноябре 2015 года осуществили закупки метизной продукции для нужд ГП «Укрзализнычпостач» по завышенным ценам, чем нанесли ущерб государственному предприятию в особо крупном размере. В 2016 году эта группа лиц пыталась повторить преступление, но планам злоумышленников удалось помешать благодаря решению Антимонопольного комитета, который обязал филиал «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця» (бывшее ГП «Укрзализнычпостач») отменить одну из закупок, в результате которой госпредприятие могло потерять еще почти 44 млн грн.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве детективы НАБУ начали в январе 2016 года. Должностным лицам ГП «Укрзализнычпостач» и ПАО «Укрзализныця» инкриминируют преступление, предусмотренное ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах»). Всего в рамках расследования данного производства о подозрении сообщено шести лицам, еще один находится в розыске.

26 октября 2016 года детективы НАБУ задержали экс-директора ГП «Укрзализнычпостач». По версии следствия, данное лицо подозревается в организации в 2015 году закупки метизной продукции по завышенным ценам и предварительному сговору с поставщиком, в результате чего ГП «Укрзализнычпостач» был нанесен ущерб на сумму более 20 млн грн.