Министр иностранных дел Украины Павел Климкин возмущен провокацией против генерального консульства Польши в Луцке. Об этом он написал в Twitter.

«Возмущен провокацией против генконсульства Польши во Луцке. Это подлость тех, кто против нашей дружбы с РП. Делаем все, чтобы виновные были наказаны», - отметил министр.

Напомним, в ночь на 29 марта неизвестные обстреляли помещение генерального консульства Польши в Луцке. По информации СМИ, предположительно был осуществлен обстрел из гранатомета РПГ-22. Стреляли с улицы с заднего двора и попали в окно последнего этажа.

В крыше помещения образовалась дыра, разбито окно.

На момент взрыва в помещении никого не было, поэтому никто не пострадал, хотя этажом ниже находились охранники этого помещения.