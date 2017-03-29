Агентство США по международному развитию (USAID) остановило сотрудничество с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
Об этом в Facebook заявил заместитель министра юстиции, член НАПК Руслан Рябошапка
«Новый закон в действии. USAID остановил сотрудничество с НАПК», - сообщил он.
USAID работает в Украине с 1992 года, оказывая помощь в таких сферах как экономическое развитие, демократия и управление, здравоохранение, социальный сектор.
Напомним, 23 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в статью 3 закона Украины «О предотвращении коррупции» (№6172), обязав представителей общественных объединений подавать е-декларации.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время