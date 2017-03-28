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Суд в Беларуси постановил депортировать двух украинцев, задержанных на митинге в Минске 25 марта.

Об этом Українським Новинам сообщил официальный представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич.

«Во время протестных акций в Минске задержаны 3 гражданина Украины. Один из них привлечен к административной ответственности и арестован на 15 суток. По отношению к двум другим суд принял решения депортировать их в Украину», - сказал он.

Также Кирилич сообщил, что на данный момент задержанные украинцы находятся в центре изоляции правонарушителей в Минске.

Посольство Украины в Беларуси обратилось с нотой в Министерство иностранных дел Беларуси с просьбой способствовать предоставлению разрешения сотруднику консульства посетить задержанных украинцев.

Причины задержания украинцев квалифицируют как мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению или требованию должностному лицу государственного органа при исполнении им служебных обязанностей.

Напомним, 25 марта на День воли Беларусью прокатилась волна митингов. В результате протестов было арестовано около 300 человек.

 
ForUm

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