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Украина начинает страдать от нехватки воды, заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак в эфире телеканала ZIK.

По его словам, это связано, в том числе и с вырубкой лесов, деятельностью промышленных предприятий и расчисткой водных артерий.

«В Украине в последние годы уровень наполнения рек остается на отметке 20% от необходимого стандарта. Сегодня в стране не осталось ни одного озера или реки, где качество воды было бы на уровне первого класса. Так, прошлым летом я каждое утро просыпался и с ужасом смотрел новости, не начался ли мор рыбы еще в какой-то реке», - говорит министр.

Однако за такое халатное отношение к природным ресурсам ни одно предприятие в Украине не понесло наказания.

«Это связано со слабым украинским законодательством, согласно которому за такое обращение с природой предусмотрена только административная, а не уголовная ответственность», - подчеркнул министр.

«Вместе с Генпрокуратурой Минэкологии выработало изменения именно в уголовное законодательство, которое предусматривает повышенную ответственность за вред природе. Однако в декабре прошлого года парламент в очень быстром режиме принимает закон, запрещающий в 2017 году любые проверки, в том числе экологические. Поэтому пока Министерство природы фактически оказалось под мораторием проведения проверок», - отметил Семерак.
ForUm

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