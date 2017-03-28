В районе проведения АТО ситуация стабилизировалась, количество обстрелов позиций Вооруженных сил Украины уменьшилось – за сутки зафиксировано 58 случаев открытия огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба.

Наибольшее количество обстрелов произошло на донецком направлении, где по позициям в районе Троицкого НВФ применили 122 мм артиллерию. Из минометов калибра 120 мм НВФ вели огонь по защитникам Авдеевки, Троицкого и Луганского. Минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы противник применял у Авдеевки, Каменки, Песков, Новгородского и Луганского.

На мариупольском направлении, по опорным пунктам украинских войск у Красногоровки и Марьинки НВФ били из минометов калибра 82 мм и гранатометов, а по защитникам Новогригорьевки и Водяного – из крупнокалиберных пулеметов. Морских пехотинцев в Широкино враг обстрелял из зенитной установки ЗУ-23-2, а по защитникам Павлополя и Гнутово бил вражеский снайпер.

На Луганщине по позициям у Новозвановки НВФ применили 152 мм артиллерию, а минометы калибра 120 мм – неподалеку Крымского. Из минометов калибра 82мм противник обстрелял защитников Новоалександровки, а по позициям вблизи Кряковки вел огонь из противотанковых гранатометов.

«Чтобы погасить огневую активность противника военнослужащие открывали ответный огонь», - сообщили в штабе.

За сутки погибли двое украинских защитников, четверо получили ранения, еще один военнослужащий получил боевую травму.