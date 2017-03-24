Ситуация в районе проведения АТО усложняется, за минувшие сутки зафиксировано 94 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Нарушая существующие договоренности, российско-оккупационные войска обстреливали украинских защитников из оружия калибром более 100 мм. Огневые контакты происходили вдоль всей линии разграничения», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на донецком направлении в течение суток больше всего огневых ударов враг нанес по позициям под Авдеевкой и шахтой Бутовка, обстреливая их из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, минометов калибра 82 мм и 12 0мм. Со ствольной артиллерии калибра 122 мм противник вел огонь по защитникам Зайцево, а вблизи Новгородского украинских воинов обстреливал снайпер.

На мариупольском направлении эпицентром огневых противостояний продолжает оставаться Широкино. По позициям морских пехотинцев враг вел огонь из гранатометов, зенитной установки, минометов калибра 120 мм, танка, РСЗО «Град-П». Защитников Маринки противник обстреливал из танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм. Вблизи Красногоровки зафиксировано применение врагом минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм, а в районах населенных пунктов Водяное и Новотроицкое российско-оккупационные войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

На луганском направлении из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны наши позиции в Новозвановке, а из гранатометов различных систем и пулеметов - позиции вблизи Крымского, Попасной и Новотошкивкы.

По информации штаба, чтобы снизить огневую активность противника украинские воины неоднократно открывали огонь.

Вследствие обстрелов ранены трое украинских военнослужащих.