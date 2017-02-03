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Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец декабря 2016 года составила 70,97 млрд долл., что на 8,3%, или на 5,47 млрд долл., больше показателя на начало года.

По данным Министерства финансов Украины, в гривневом эквиваленте общая сумма государственного и гарантированного государством долга на конец декабря составила 1,930 трлн грн, что на 22,7%, или на 357,58 млрд грн, больше показателя на начало года. Показатель госдолга соответствует пределам, установленным в государственном бюджете Украины на конец 2016 года на уровне 1,946 трлн грн, сообщает УНИАН.

С учетом оценок номинального ВВП Украины за 2016 год, обнародованных Национальным банком Украины, на уровне 2,358 трлн грн, показатель госдолга на конец года составил 81,8% ВВП.

Согласно данным Минфина, в декабре сумма государственного и гарантированного государством долга в долларовом эквиваленте выросла на 5,1%, или на 3,43 млрд долл., в гривневом эквиваленте – на 11,6%, или на 200,84 млрд грн.

Напомним, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец ноября 2016 года составляла 67,54 млрд долл.

 
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