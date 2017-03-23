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Пожарные поезда «Укрзализныци» направлены в Харьковскую область с целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных неподалеку Балаклеи. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

Также он отметил, что персонал железнодорожной станции города эвакуирован.

«При необходимости «Укрзализныця» готова предоставить поезда для эвакуации населения. Сейчас таких запросов не поступало», – отметил он.

Также Лавренюк сообщил, что Украэрорух временно закрыл небо в радиусе 40 км от места пожара.

По его словам, Мининфраструктуры Украины находится на оперативном контакте с руководством ГосЧС, Минобороны и в пределах компетенции держит ситуацию на контроле.

Принято решение о командировке на место происшествия первого замминистра Евгения Кравцова с целью организации работ и координации действий.

Напомним, ночью 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром. 
ForUm

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