Коммунальная корпорация «Киевавтодор» заявляет, что на показанных Службой безопасности «впечатляющих» фото после обысков 22 марта изображены не кабинеты корпорации.

Об этом заявляет пресс-служба КК.

«На официальной странице СБУ в Facebook обнародован материал о якобы разоблачении чиновников коммунальной корпорации «Киевавтодор» в хищении сотен миллионов гривен. Пост сопровождается «впечатляющими» фотографиями, на которых изображено невероятное количество купюр и печатей. «Киевавтодор» официально заявляет, что данные фото не имеют никакого отношения к корпорации», – говорится в сообщении.

В «Киевавтодоре» отметили, что в административном здании корпорации нет кабинетов с подобной обстановкой (мебелью, ремонтом и др.), которые изображены на фотографиях.

«Сейчас согласно постановлению Печерского райсуда Киева проводится только досудебное расследование с целью выявления и фиксации возможных правонарушений, поэтому обвинять чиновников коммунальной корпорации «Киевавтодор» в хищении сотен миллионов гривен и рассматривать это как доказанный факт – неправомерно и является грубым нарушением конституционного права Украины по презумпции невиновности», - заявили в корпорации.

Интересный факт: фото оперативных сотрудников рядом с корпорацией в формате PNG, а другие фото из «кабинетов» имеют формат JPG, подчеркнули в пресс-службе.

«Киевавтодор» опубликовал настоящие фото после обыска.

Напомним, 22 марта в СБУ заявили о разоблачении должностных лиц коммунальной корпорации «Киевавтодор» на хищении сотен миллионов гривен.