Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины проводят обыск в Коммунальной корпорации «Киевавтодор». Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

«Сегодня с 09:30 в коммунальной корпорации «Киевавтодор» Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины по непонятным причинам проводят следственные действия», – говорится в сообщении.

В «Киевавтодоре» также отметили, что работа предприятия частично парализована.

Напомним, Государственная аудиторская служба Украины выявила завышение подрядчиками стоимости ремонтов дорог Киева на сумму в почти 11 млн грн.