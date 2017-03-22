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Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины проводят обыск в Коммунальной корпорации «Киевавтодор». Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

«Сегодня с 09:30 в коммунальной корпорации «Киевавтодор» Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины по непонятным причинам проводят следственные действия», – говорится в сообщении.

В «Киевавтодоре» также отметили, что работа предприятия частично парализована.

Напомним, Государственная аудиторская служба Украины выявила завышение подрядчиками стоимости ремонтов дорог Киева на сумму в почти 11 млн грн.
ForUm

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