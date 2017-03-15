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Государственная аудиторская служба Украины выявила завышение подрядчиками стоимости ремонтов дорог Киева на сумму в почти 11 млн грн, сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что специалисты Госаудитслужбы завершили начатую в конце прошлого года плановую ревизию финансово-хозяйственной деятельности коммунальной корпорации «Киевавтодор» за период с 01.01.2014 по 01.09.2016.

«В частности, подрядчики безосновательно увеличили объемы выполненных работ, внесли в акты выполненных работ недостоверные сведения об использованных материалах и строительных машинах, а также неправильно применили нормы и расценки.

Следует заметить, что один из исполнителей ремонтных работ, а именно ООО «Тилльман Инжиниринг» препятствовал специалистам Госаудитслужбы, из-за чего невозможно было провести встречную сверку, чтобы документально подтвердить стоимость выполненных по заказу КК «Киевавтодор» работ по капитальному ремонту Южного моста через р. Днепр (Дарницкий район Киева) на сумму более 46 млн грн», – говорится в сообщении.

Также, по данным Госаудитслужбы, во время ревизии выявлены нарушения законодательства в сфере закупок за государственные средства. «К примеру, корпорация не отменила торги и заключила с подрядчиками договоры на общую сумму почти 418 млн грн, несмотря на несоответствие предложений участников торгов требованиям документаций конкурсных торгов», – подчеркнули в ведомстве.

О результатах ревизии сообщено Киевской городской государственной администрации, а материалы контрольного мероприятия направлены в Главное следственное управление Национальной полиции Украины.
ForUm

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