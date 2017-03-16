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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратил внимание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна на необходимость обеспечить надлежащую организацию начала работ по реконструкции и строительству дорог, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Обращаю внимание министра на надлежащую организацию работ по развалившимся дорогам в стране», - отметил он.

Глава правительства подчеркнул, что в этом году предусмотрено достаточно ресурсов для начала масштабной реконструкции дорог в стране, что вдвое больше, прошлогодних показателей.

Так, за перевыполнение поступлений от таможни за три места 2017 года были направлены дополнительные 1,5 миллиарда на украинские дороги. По словам Гроймана, вместе с предусмотренными на сегодня 14 млрд грн и около 15 млрд грн от репрофайлинга целом около 35 млрд грн можно мобилизовать в течение года.

«Для старта средств сегодня хватает. Организуйте работу должным образом, выходите на дороги посмотрите, что там происходит, чтобы все службы по всей стране начали работать над этим вопросом», - подчеркнул премьер-министр.

В среднесрочной перспективе ситуация будет решена, отметил он.

Напомним, по данным Омеляна, для восстановления украинских дорог необходимо финансирование в объеме около 50 млрд грн в год на протяжении 5 лет.
ForUm

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