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Российский «Сбербанк» опровергает информацию о возможной ликвидации дочернего банка в Украине.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу украинского дочернего банка.

«На пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного совета банка президент, глава правления «Сбербанка» Герман Греф не называл вариантов выхода группы «Сбербанк» с украинского рынка», - отмечается в сообщении.

По информации финучреждения, обсуждаемые в СМИ варианты решения проблемы в виде ликвидации или продажи не являются официальной позицией «Сбербанка», озвученной когда-либо его представителями.

Напомним, 16 марта Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций в отношении пяти банков с государственным капиталом Российской Федерации.

Санкции сроком на один год будут применены к ПАО «Сбербанк», ОАО «VS Банк», ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ОАО «ВТБ Банк», ОАО «БМ БАНК» в части предотвращения вывода капитала указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

По данным СМИ, «Сбербанк» России активно занимается поиском вариантов быстрого выхода с украинского рынка.

 
ForUm

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