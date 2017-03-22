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Для участия во внешнем независимом оценивании (ВНО) в Украине зарегистрировалось более 223 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Украины, ссылаясь на данные Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

«По состоянию на 20 марта, в этом году по всей Украине на ВНО зарегистрировалось более 223 тыс. человек», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас еще продолжается доработка региональными центрами регистрационных документов, которые были отправлены в установленные сроки (с 6 февраля по 17 марта), а уточненные данные будут обнародованы позже.

Как сообщает УЦОКО, внести изменения в регистрационные данные или устранить причины, послужившие основанием для отказа в регистрации, можно до 31 марта.

Участники оценивания, которые хотят внести изменения в персональные данные, могут перерегистрироваться. Для этого им нужно внести изменения в регистрационные данные с помощью сервиса «Внести изменения», сформировать и оформить новую регистрационную карточку.

 
ForUm

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