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Представительский центр самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) открылся в Греции. Об этом сообщает ТАСС.

«Открытие центра является для нас большой радостью, как вы знаете, это третий подобный центр в европейских странах, - отметил глава открывшегося представительства, соорганизатор греческого общества Safe Donbass Андреас Заферис. - В скором времени, такие же центры откроются и в других европейских государствах».

По словам Зафериса, эти представительства должны являться не только дипломатическими, но и информационными, коммуникативными, культурными органами. «Не стоит забывать, что в регионе Донецка проживает большая греческая диаспора», - напомнил глава нового центра.

В свою очередь официальные греческие власти сообщили, что открывшийся центр не носит официального статуса. «Греция никогда не признавала самопровозглашенную Донецкую республику, - заявил, отвечая на вопросы журналистов о центре, официальный представитель МИД Греции Стратос Эфтимиу. - Любые действия, подрывающие территориальную целостность Украины, находятся в резком контрасте с установленной позицией греческого правительства».

 
ForUm

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