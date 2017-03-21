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Международный валютный фонд (МВФ) в течение нескольких дней получит уточненные макропоказатели с учетом блокады Донбасса. Об этом журналистам заявил глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк, сообщает 112 Украина.

«Ситуация развивалась достаточно быстро, и совет директоров МВФ хотел получить точную картину (экономической ситуации с учетом блокады Донбасса. - Ред.)», - заявил министр, объясняя, почему вопрос выделения транша исчез из повестки дня МВФ.

По словам главы Минфина, расчеты будут предоставлены в течение «пары дней».

«Как только они будут завершены. Надеемся, это пара дней… Мы должны проговорить все эти цифры и понять, чтобы у нас была единая позиция… Мы договорились, что сейчас мы в течение 1-2 дней завершим необходимые расчеты», - отметил Данилюк.

Напомним, 19  марта стало известно, что совет директоров МВФ перенес на короткий срок рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования для Украины в связи с транспортной блокадой Донбасса.
ForUm

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