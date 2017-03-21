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Верховная Рада не смогла определить представителя парламента Украины в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро. 

Председатель ВР Андрей Парубий провел рейтинговое голосование. Кандидатуру Роберта Сторча поддержали 178 нардепов, а Найджела Брауна - 202 народных избранников.

В соответствии с результатами рейтингового голосования, Председатель ВР поставил на голосование назначение Найджела Брауна аудитором НАБУ. В результате его кандидатуру при окончальном голосовании поддержали только 200 нардепов из минимально необходимых 226 голосов, сообщает Укринформ.

После голосования нардепы, которые блокировали трибуну, разошлись, а Парубий дал поручение антикоррупционному комитету доработать этот вопрос для дальнейшего рассмотрения в парламенте.

Напомним, Верховная Рада еще 23 февраля планировала назначить аудитора НАБУ от парламента. В состав комиссии предполагалось выдвинуть кандидатуру заместителя генерального инспектора Департамента юстиции США Роберта Сторча. Однако в тот день после соответствующего доклада председателя антикоррупционного комитета Соболева по поводу Сторча Парубий отметил, что «Народный фронт» и «БПП» предложили другую кандидатуру – Найджела Брауна, которая ранее не обсуждалась и не утверждалась профильным комитетом. Ряд депутатов выразили возмущение по поводу такой ситуации, отметив, что это происходит в нарушение Регламента ВР и закона о НАБУ. Впоследствии во время голосования кандидатуры Сторча и Брауна не набрали необходимых 226 голосов, и депутаты проголосовали за возвращение этого проекта постановления в комитет на доработку.

16 марта Верховная Рада отказалась рассматривать вопрос о назначении аудитора НАБУ.
ForUm

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