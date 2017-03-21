Целью помощь МВФ, которую получила Украина, изначально не было преодоление экономического кризиса или стимулирование роста экономики. Основная задача кредитов МВФ — перевод частных долгов в государственные. Эту задачу МВФ решил, но Украина не обязана в таком случае возвращать долги. Так считает политолог и экономист Юрий Гаврилечко.

«Украина сотрудничает с МВФ с 1994 года. И результаты сотрудничества всегда однозначны — это девальвация национальной валюты, это увеличение внешнего долга, это снижение ВВП, это увеличение уровня коррупции, падение промышленного производства и прочие столь же негативные моменты. Плюс всегда после каждого транша МВФ наблюдается очень интересная картина под названием «отток иностранных инвестиций из Украины». Именно этой цели, на самом деле, и служат кредиты МВФ, потому что основная задача кредитов МВФ — это перевод частных долгов в государственные», - считает он.

По мнению эксперта, как только правительство начинает сотрудничать с МВФ, для всех инвесторов это наиболее четкий маркер, что из страны нужно срочно выводить деньги, пока для этого есть возможность.

«Никогда ни в одной стране мира вы не найдете ни одного примера позитивного воздействия сотрудничества с МВФ на экономику, по крайней мере, начиная с 1973 года. Нет таких примеров, поскольку МВФ это структура, которая занимается отнюдь не помощью экономикам развивающихся государств. Строго наоборот — все советы МВФ приводят всегда к противоположным результатам. Это абсолютно нормально на самом деле, нужно просто понимать, у кого вы берете деньги и на что», - заявил он.

«Механизм простой до невозможности: государство берет кредит, на рынок из ЗВР вываливаются деньги, эти деньги выкупаются частными фирмами и банками — и выводятся из страны. Все. Это можно абсолютно спокойно проследить по динамике изменения ЗВР — раз, по торгам на межбанке — два, и по снижению объемов кредитной задолженности в частном и банковском секторе — три», - отметил он.

Поэтому, по мнению Гаврилечко, каждый следующий кредит МВФ будет идти исключительно на повышение предыдущих долгов. Учитывая сложившуюся ситуацию, эксперт считает, что Украине следуют прекратить сотрудничество с МВФ.

«Более того, я являюсь сторонником того, чтобы ни в коем случае и никогда не возвращать кредиты, которые были взяты у МВФ. Вообще никогда. Чиновники МВФ отлично были осведомлены о том, что они давали взаймы коррумпированному правительству. Следовательно, пусть их и судят на Западе за подобные фокусы. Если одни коррупционеры выдают кредит другим коррупционерам, то с какого перепугу мы с вами должны эти долги погашать?», - недоумевает он.

Гаврилечко считает, что кредиты можно брать только под программы развития, ради строительства каких-то мощностей, или ради закупки сырья для производства — для чего-то, что потом поможет генерировать прибыль. И он не видит проблем в том, чтобы привлечь в страну реальные инвестиции.

«Ежедневно по мировой банковской системе путешествует больше триллиона долларов, которые инвесторы хотели бы куда-либо вложить. Никогда не поверю, что из этого триллиона невозможно хотя бы 10-20 млрд было использовать в Украине. Если же инвесторы не заинтересованы в Украине, это означает только одно: они не видят возможности заработать здесь деньги», - полагает он.

Напомним, что ранее отказаться от сотрудничества с МВФ предложил экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов. При этом в качестве альтернативы Арбузов предложил обратить внимание на другие потенциальные источники получения займов, в частности, страны БРИКС. В том числе он не исключил, что речь может идти речь и о получении займа у России.