На сегодняшний день освобождены или найдены 3136 украинских пленных, 416 – пропали без вести. Об этом в эфире 5 канала заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит.



«К сожалению, количество заложников растет, на сегодняшний день незаконно удерживаются в Донецке и Луганске 118 наших героев», – отметил он.

Но, по словам Тандита, подтверждены места удержания около 60 наших заложников.

«Кроме того, важная цифра: я впервые об этом говорю - освобождены или найдены 3136 человек (за весь период российской агрессии на востоке. – Ред.), пропавшими без вести числятся 416 человек. Так вот о них тоже нужно помнить», – подчеркнул он.



Кроме того, Тандит отметил, что опубликованные Надеждой Савченко списки только усложнили процесс обмена пленными.

Напомним, 6 марта представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что пропавшими без вести остаются 483 украинцев.