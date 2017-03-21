За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 60 раз обстреляли позиции украинских защитников, однако ситуация в районе проведения АТО остается контролируемой Вооруженными силами Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Горячее всего вчера было на мариупольском направлении, где вражеская пехота утром атаковала опорные пункты морпехов под Водяным. Получив огневой отпор, враг начал бить по нашим позициям из «Градов», тяжелой артиллерии 152 и 122 мм. Под огнем артиллерийских систем большого калибра оказались также позиции морпехов неподалеку Лебединского и Талаковки. Из минометов калибра 120 мм и 82 мм враг обстрелял защитников Широкино, Николаевки, Новотроицкого и Красногоровки. Из стрелкового оружия, пулеметов крупного калибра и гранатометов различных систем противник бил по защитникам Широкино, Водяного, Новотроицкого и Гнутово. В Широкино российско-террористические войска обстреляли морпехов из БМП и танка», – говорится в сообщении.

На донецком направлении, по данным штаба, под минометным огнем оказались укрепления сил АТО возле шахты Бутовка, Луганского и Каменки. По позициям в районе Авдеевки враг вел огонь из пулеметов, гранатометов, минометов, а затем к обстрелам подключили танк.

На луганщине вблизи Троицкого, Новозвановки и Новоалександровки противник обстрелял позиции украинских военных из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А по защитникам Трехизбенки - ударил из противотанковых управляемых ракет.

Отмечается, что трое украинских военнослужащих погибли, девять получили ранения.

Напомним, вечера, 20 марта, в районе населенного пункта Водяное на мариупольском направлении состоялся бой военнослужащих Вооруженных сил Украины с ДРГ противника.