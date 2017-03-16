В понедельник, 20 марта, состоится заседание Совета директоров Международного валютного фонда, и Украина уже на следующей неделе может получить следующий транш от МВФ в размере 1 млрд долл.

Об этом в ходе инвестиционной конференции в Киеве заявил министр финансов Украины Александр Данилюк, сообщает УНИАН.

«В следующий понедельник состоится встреча директоров МВФ. Я думаю, на следующей неделе мы уже получим транш МВФ», - сказал Данилюк.

При этом министр отметил, что получение этого транша будет рекордом для Украины, так как ранее наша страна никогда не доходила так далеко в программе сотрудничества с МВФ.

Министр отметил, что переговоры Украины с МВФ проходят нелегко, но очень конструктивно, и Украина показывает большой прогресс в работе с Фондом.

Как ранее сообщал ForUm, 4 марта Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности по меморандуму об экономической и финансовой политике.