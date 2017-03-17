Рост реального ВВП Украины в 2016 году составил 2,2%, сообщила первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова в ходе публичного отчета по показателям госбюджета за 2016 год.

«На сегодня мы уже можем говорить о 2,2% роста реального ВВП в 2016 году», - сказала Маркарова.

По ее словам, номинальный ВВП по итогам года составил 2,396 триллиона гривен. Также Маркарова напомнила, что инфляция в 2016 году снизилась до 12,4%, что практически соответствует прогнозам Минфина, сообщает УНИАН.

«Представляя отчет за 2016 год, рада сказать, что нам удалось вернуться к росту, и это главное достижение наряду с выполнением или даже перевыполнением по ряду статей», - сказала замминистра.

Напомним, ВВП в Украине в январе вырос на 5,1%.