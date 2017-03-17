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Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о внесении министру культуры Евгению Нищуку предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона в Министерстве культуры. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

«Принятым документом требуется провести служебные расследования в отношении сотрудников Минкультуры с целью выявления причин и условий, способствовавших совершению ими правонарушений, связанных с коррупцией, по результатам которых виновных лиц привлечь к дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке», – говорится в сообщении.

По данным НАПК, Министерство не обеспечило организацию проведения специальной проверки в отношении 25 руководителей учреждений культуры, не приняло меры по привлечению к дисциплинарной ответственности руководителя учреждения культуры, совершившего правонарушение, связанное с коррупцией, и не провело служебные расследования по представлениям специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции, не приняло решение по урегулированию конфликта интересов у подчиненного лица, не проверило и не сообщило о фактах непредставления и несвоевременного представления сотрудниками ежегодной декларации за 2015 год.

Указанные нарушения были выявлены при проведении плановой проверки соблюдения требований Закона Украины «О предотвращении коррупции» в Министерстве культуры.

Предписание является обязательным к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 18846 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
ForUm

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