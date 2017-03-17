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Глава самопровозглашенной «ЛНР» Игорь Плотницкий заявил, что выступает за проведение на оккупированном Донбассе «референдума о присоединении к России».

«Мы не просто предполагаем, мы уверены, что такой референдум обязательно будет. Конечно, будем его инициировать, но всему свое время. Ведь в самом начале стоял вопрос, чтобы сразу пойти по пути Крыма, чтобы мы вошли в состав Российской Федерации, но получилось немножечко по-другому, но этот вопрос никогда не снимался», — сказал Плотницкий, сообщает РИА Новости.

По его словам, «если такой референдум будет проведен, а он обязательно будет, то результаты будут такие же, как и в Крыму».

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет в наличии никаких прописанных сценариев интеграции самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» в свой состав, а гипотетические рассуждения на этот счет невозможны. 
ForUm

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