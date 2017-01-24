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Министерство юстиции России сообщило о полученном согласии от украинской стороны принять граждан Украины, отбывающих наказание в учреждениях ФСИН в Крыму. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу российского минюста.

«От украинской стороны получено согласие на перемещение ряда граждан Украины, отбывающих наказания в учреждениях ФСИН, которые были осуждены приговорами украинских судов к лишению свободы до 18 марта 2014 года и к моменту воссоединения Крыма с Россией содержались в исправительных учреждениях на территории полуострова», - пояснили в министерстве.

Ранее представитель украинского омбудсмена Михаил Чаплыга сообщил, что изначально стороны обговаривали передачу 18 осужденных, но у одного из них оказалось российское гражданство, один освободился по УДО, поэтому речь идет о передаче 16 заключенных из Крыма для отбывания наказания.
ForUm

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