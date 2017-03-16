Электроснабжение Авдеевки Донецкой области полностью восстановлено, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Теплоснабжение города осуществляется в штатном режиме за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. В настоящее время вода из Донецкой фильтровальной станции поступает населению самотеком, также есть запас питьевой воды в резервуаре (4000 куб. М).

Запуск Донецкой фильтровальной станции планируется 17 марта при наличии гарантий безопасности работников.

Напомним, повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ «Макеевская 1 - АКХЗ № 2», в результате чего было прекращено электроснабжение города Авдеевка, а также 11 населенных пунктов Ясиноватского района, произошло 14 марта.