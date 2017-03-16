Секретарь Комитета ВР по вопросам противодействия и предотвращения коррупции Дмитрий Добродомов заявляет о нелегитимности заседания некоторых его членов в четверг в перерыве пленарного заседания.

Об этом он сказал в комментарии Укринформу.

«У нас что, сегодня было заседание комитета?... Заседание, согласно поданному заявлению от членов комитета, согласно Регламенту комитета, назначается в течение 24 часов. Оно назначено на завтра в 14:00... А какой комитет сегодня состоялся? 13 членам комитета никто не запрещает встречаться вместе. А что они там говорят, что они принимают, меня это мало интересует, потому что легитимность этого решения нулевая», - сказал он.

На этом заседании первый заместитель председателя комитета Юрий Савчук отметил, что, «согласно процедуре, у нас происходит абсолютно легитимное собрание комитета», и поставил на голосование предложение внести в сессионный зал на обсуждение кандидатуры Найджела Брауна и Роберта Сторча на должность члена комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки НАБУ.

«За» проголосовали 12 депутатов, 1 воздержался.

В заседании также участвовали, в частности, депутаты от «БПП» Татьяна Рычкова, Андрей Немировский, депутат от «Оппозиционного блока» Сергей Дунаев и депутат от «Народного фронта» Юрий Тимошенко.

Напомним, нардеп от БПП Сергей Лещенко заявил о «путче» в комитете.