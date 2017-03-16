Европейский Союз и несколько стран Азии ввели временные ограничения на ввоз птицы и продуктов птицеводства из Украины в связи с высокопатогенным птичьим гриппом.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Информация касается ограничений на ввоз птицы и продуктов птицеводства из Украины в Гонконг, Йемен, Европейский Союз, Ирак, Иорданию, Катар, КНР, Королевство Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, в декабре 2016 года Украина уже приостанавливала экспорт в Евросоюз мяса птицы и продуктов из нее в связи с регистрацией высокопатогенного птичьего гриппа в Херсонской области. В конце января 2017 года поставки возобновились.