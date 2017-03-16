Результаты почерковедческой экспертизы доказывают, что подписи председателя ЦИК Михаила Охендовского в так называемой «амбарной книге» Партии регионов достоверные. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Экспертизу провела группа экспертов Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. М. Бокариуса и Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины. Соответствующие выводы НАБУ получило 15 марта.

«В частности, экспертиза подтвердила, что четыре подписи и три записи сделаны собственноручно председателем ЦИК, которого НАБУ подозревает в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере», - отмечается в сообщении.

Таким образом, достоверность подписей Охендовского в так называемой «амбарной книге» Партии регионов подтверждена второй раз: впервые это сделали эксперты Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел Украины (ГНИЭКЦ).

Напомним, 13 декабря 2016 года председателю ЦИК сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Общая сумма взяток, инкриминируемых детективами подозреваемому, составила 161 698 долларов.