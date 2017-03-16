Блокада перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе угрожает экономического росту Украины, правительство ищет пути стабилизации ситуации.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на бизнес-форуме в Киеве, сообщает УНИАН.

«Сегодня возникли угрозы удержания экономического роста в связи с блокадой, которая произошла на востоке страны. Я уже говорил, и сейчас скажу - эта блокада происходит исключительно в интересах Российской Федерации. Те, кто понимают экономические процессы, также понимают, что это так и есть. Сейчас мы смотрим на то, что нужно сделать, чтобы удержать ситуацию и обеспечить соответствующий рост», - сказал он.

При этом Гройсман отметил, что правительство все же позитивно расценивает перспективы украинской экономики в 2017 году в связи с переориентацией на новые рынки и перспективами привлечения инвестиций. «Мы оптимистично смотрим в 2017 год», - подчеркнул Гройсман.

Напомним, 15 марта СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе в связи с захватом украинских предприятий и обострением ситуации в зоне АТО.