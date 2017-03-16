Национальный банк упростил покупку иностранной валюты по некоторым операциям, спрос на валюту для проведения которых не будет иметь дестабилизирующего влияния на ситуацию на валютном рынке, сообщает пресс-служба НБУ.

Регулятор отмечает, что, во-первых, Нацбанк разрешил осуществлять покупку иностранной валюты субъектам хозяйствования за счет кредитных средств в гривне, привлеченных под государственные гарантии с целью выполнения программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства.



Во-вторых, Национальный банк ввел упрощенный порядок покупки иностранной валюты для возврата за границу иностранному инвестору процентов, начисленных на остаток средств на инвестиционном счете.



Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления Национального банка Украины от 14 марта №22 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины». Они вступают в силу с 16 марта 2017 года.

Напомним, 7 февраля Национальный банк Украины смягчил требования по покупке банками иностранной валюты на межбанковском валютном рынке.