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Национальный банк Украины смягчил требования по покупке банками иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, сообщает пресс-служба НБУ.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления Нацбанка от 7 февраля, которое вступает в силу с 9 февраля.

«До сих пор общий объем покупки банками иностранных валют и банковских металлов за гривни не мог превышать объема их продажи более чем на 0,1% от размера регулятивного капитала банка (в эквиваленте). Отныне размер чистой покупки банками валюты сможет больше - до 0,5% от размера регулятивного капитала банка (в эквиваленте)», – говорится в сообщении.

По данным регулятора, это позволит банкам иметь более широкие возможности для управления своей валютной позицией, а рынку в целом – возможности для более активной торговли и самостоятельного поиска курса равновесия. «Это достаточно взвешенный шаг, который не будет иметь негативных последствий для валютного рынка», – сказано в сообщении.
ForUm

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