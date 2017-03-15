По фактам незаконной выгрузки мусора из Львовской области открыто 11 уголовных производств. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

«Начиная с октября 2016 года, сотрудники Национальной полиции зафиксировали 21 факт перевозки мусора из Львовской области в другие регионы страны. В каждом из случаев водители мусоровозов пытались выгрузить мусор в непредусмотренных для этого местах», - говорится в сообщении.

В частности, отходы из Львовщины перевозчики мусора намеревались оставить в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях. При этом в большинстве случаев мусоровозы двигались колоннами и сгружали тонны бытовых отходов в одном месте.

Так, в Винницкой области было обнаружено три таких грузовика, в Днепропетровской – сразу 11. Каждый из этих автомобилей перевозил 15 тонн мусора.

«Их водители пытались избавиться от груза не только на свалках других городов. Нередко кучи отходов весом от 30 до 80 тонн сбрасывались в полях, лесопосадках и оврагах, загрязняя окружающую среду и создавая экологическую опасность. В нескольких случаях мусор пытались разгрузить на территориях вблизи водоемов, возле которых находятся населенные пункты. Если бы мусорный конденсат попал в грунтовые воды, насыщающие эти водоемы, могло бы произойти массовое отравление местных жителей», - отмечают в полиции.

В ведомстве подчеркнули, что правовая квалификация подобных действий происходит по статье Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за загрязнение или порчу земель.

«Сейчас по 11-ти таких фактах сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.239 (Загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины», - сказано в сообщении.

В полиции добавили, что во избежание конфликтных ситуаций и недопущения подобных правонарушений в дальнейшем, субъекты хозяйствования, которые заказывают перевозки отходов, должны обеспечить водителя транспортного средства, осуществляющего такую перевозку, соответствующим пакетом документов.

В частности, в документах должна быть информация о конечном пункте выгрузки мусора, месте расположения полигона и подтверждающие документы об обязательстве принять мусор на полигон.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман считает, что ситуация с львовским мусором снова зашла в тупик.

