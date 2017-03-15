Двоюродный брат народного депутата Владимира Парасюка Алексей дал показания относительно участия в акции по блокаде оккупированных территорий Донбасса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Национальной полиции Начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Уважаемые, а за чей счет «банкет»? Блокада стала уже семейным бизнесом для организаторов. Привлекают своих близких и дальних родственников, оплачивают все», – отметил он.

По словам Аброськина, сегодня, 15 марта, Алексей Парасюк, двоюродный брат народного депутата Владимира Парасюка, дал показания следователям полиции Донетчины. «500 гривен за два дня» и «все включено» - вот такая цена идейным лозунгам «блокады», – подчеркнул он.

Напомним, ранее Аброськин заявил, что участникам блокады Донбасса платят по 400 гривен в сутки.