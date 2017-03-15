также в разделеОбщество
Для запуска украинских ракет в Канаде построят космодром 9
Аваков наградил полицейских, противостоявших Парасюку 21
ООН заявляет о пытках заключенных в Крыму 12
Князев: Полиция готова пресечь все попытки дестабилизировать ситуацию 12
Начальника СИЗО во Львове задержали за взятку 11
Германия раскритиковала запрет грузоперевозок с ОРДЛО 61
В Высший совет правосудия избрали еще двух судей 10
Молдавский суд продлил арест Чаусу 20
Полицейский об инциденте на блокпосту: Угрожали вырезать семьи 56
Константинополь поможет Украине получить объединенную церковь 61
Двоюродный брат Парасюка обвинил полицию в подделке его показаний 83
Синоптики обещают Украине дожди с мокрым снегом 59
Посол ЕС: Аудит НАБУ должны проводить независимые профессионалы 20
Аваков: Запрет грузоперевозок с ОРДЛО не касается личного имущества граждан 49
У Путина не знают о начале поставок в РФ угля из ОРДЛО 27
Полицейские рассказали в Раде подробности конфликта с участием Парасюка 83
Штаб блокады о решении СНБО: Лучше поздно, чем никогда 90
Из Чехии депортируют большую группу украинских заробитчан 215

Двоюродный брат народного депутата Владимира Парасюка Алексей дал показания относительно участия в акции по блокаде оккупированных территорий Донбасса.   

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Национальной полиции Начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Уважаемые, а за чей счет «банкет»? Блокада стала уже семейным бизнесом для организаторов. Привлекают своих близких и дальних родственников, оплачивают все», – отметил он.

По словам Аброськина, сегодня, 15 марта, Алексей Парасюк, двоюродный брат народного депутата Владимира Парасюка, дал показания следователям полиции Донетчины. «500 гривен за два дня» и «все включено» - вот такая цена идейным лозунгам «блокады», – подчеркнул он.

Напомним, ранее Аброськин заявил, что участникам блокады Донбасса платят по 400 гривен в сутки. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

88
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года