Начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин заявляет, что участникам блокады Донбасса платят по 400 гривен в сутки. Об этом он написал в Facebook.

Аброськин отметил, что 13 марта сотрудниками ГУНП Донецкой области были задержаны 45 человек, из них 8 человек, которые, по их словам, участвовали в АТО, 4 - владельца оружия и 6 - ранее судимых лиц. Они являются жителями 8 областей Украины.

«Один из задержанных - житель Житомирской области, ранее судимый за убийство. Провел в местах лишения свободы 9 лет, вышел на свободу в 2013 году. Говорит, что его и еще нескольких людей свозили в Донецкую область централизованно. Обеспечили деньгами и обещали плату за три недели дежурства на «редуте» - 400 гривен в день», - рассказал полицейский чиновник.

Аброськин подчеркнул, что по состоянию на сегодняшнее утро все они отпущены. Ни один из них не имеет телесных повреждений. «Но поступает информация, что известная личность - организатор «блокады» требует от каждого из них обращаться в больницу с жалобами «на здоровье» для использования в дальнейшей дискредитации сотрудников полиции. Кстати, каждый из задержанных после проверки и дачи объяснений прошел медицинский осмотр, во время которого «жалоб» не поступало», - подытожил он.

Напомним, 13 марта сотрудники Службы безопасности Украины задержали в зоне АТО 43 человека и изъяли у них 8 единиц огнестрельного оружия.