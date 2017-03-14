На блокпосту возле Славянска около 19:00 произошел конфликт между правоохранителями при участии народного депутата Владимира Парасюка и сторонников блокады. Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции – начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин во время брифинга.

По его словам, в результате конфликта 7 сотрудников полиции оказались в больнице с травмами различной степени тяжести, сообщает 112 Украина.

«Пять из них - сотрудники подразделения роты спецназначения ГУ НП в Донецкой области и два сотрудника Славянского райотдела полиции», - заявил Аброськин.

По словам Аброськина, через блокпост на въезде в Славянск двигалась колонна из 13 автомобилей, в которых находились более 35 человек.

Как подчеркнул во время пресс-конференции начальник подразделения полиции, которое дежурило в Славянске, полковник Юрий Голубан, они отказались проходить стандартную проверку и спровоцировали конфликт. Полиция попросила проверить документы на оружие. Однако сторонники блокады предоставить документы отказались. В результате словесной перепалки возник конфликт, в ходе которого нардеп Парасюк начал наносить удары сотрудникам полиции, пытался вырвать оружие у полицейских.

«Вышел нардеп Парасюк, и с угрозами, матом начал оскорблять полицейских и пытался своими действиями спровоцировать драку. Парасюк дал команду своим людям, которые прибыли с ним в колонне, они вышли. Парасюк возглавил нападение на полицейских. Около 40-45 человек напали на полицейских. Мной было принято не применять огнестрельное оружие, так как там находился депутат. После этого, как они прорвали блокпост, сели в машину и ушли по дороге. 5 сотрудников моего подразделения получили травмы различной степени. Один сотрудник был сбит машиной Парасюка, два сотрудника подразделения получили телесные травмы лица и два сотрудника были забрызганы слезоточивым газом», - заявил Голубан.

Напомним, на блокпосту возле Славянска произошел конфликт между участниками блокады оккупированных территорий Донбасса и правоохранителями.