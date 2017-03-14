Министр обороны Степан Полторак призвал офицеров запаса вернуться в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Обращаюсь к офицерам запаса, – тем, кто по выслуге лет получили пенсионное обеспечение от государства, жилье и льготы и находятся на заслуженном отдыхе. Вы прошли боевой путь, приобрели опыт, который так необходим нашей армии», – отметил он.

Министр призвал офицеров запаса взять пример с добровольцев. «Нам уже удалось сформировать армию, вдвое большую, благодаря добровольцам. И наша борьба еще продолжается, угрозы независимости существуют», – подчеркнул министр.

«Если вам позволяет возраст и состояние здоровья, призываю вернуться в ряды Вооруженных сил: нам нужен ваш опыт и знания. Мы ждем вас в непростое для страны время», – подытожил он.

Напомним, 6 декабря Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы». 4 января данный документ подписал Президент Петр Порошенко.

По данному закону в особый период может быть введен призыв офицерского состава сроком на 18 месяцев.

Однако, как сообщил начальник управления кадрового обеспечения офицерским составом, заместитель начальника главного управления персонала Генерального штаба ВСУ полковник Марк Андрусяк, решение о призыве на военную службу офицеров запаса, которые окончили военные кафедры высших учебных заведений и ранее не служили, еще не принято.