также в разделеОбщество
Шлапак уверяет, что ему не предлагали возглавить НБУ 8
Во Львове – снова критическая ситуация с мусором 16
Луценко прокомментировал задержание блокировщиков в зоне АТО 29
Митрополит Антоний рассказал о том, как провести третью неделю Великого поста 21
Глава «Укртатнафты» объявлен в розыск 62
На Запорожье у «волонтеров» изъяли арсенал оружия 24
Грицак: Разгона участников блокады не было 31
Стало известно, под каким номером Украина выступит на «Евровидении» 52
В Кабмине еще не определились с моделью пенсионной реформы 51
Аброськин: Блокировщики разграбили поезд 2383
Украинцам с ID-паспортами разрешили въезжать в Турцию без виз 92
Полиция опровергла информацию о пропаже одного из участников блокады 53
Суд продлил арест фабрики Roshen в Липецке 56
МИД РФ о блокировании «Сбербанка» в Киеве: выстрел в ногу власти 113
Полиция обнародовала видео задержания блокировщиков Донбасса 88
Чиновники присвоили более 30 миллионов «Киевпастранса» 29
ГПУ: Причин для прекращения расследования против Януковича нет 46
Россия продолжает закупать вертолетные двигатели у Украины 99

Министр обороны Степан Полторак призвал офицеров запаса вернуться в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Обращаюсь к офицерам запаса, – тем, кто по выслуге лет получили пенсионное обеспечение от государства, жилье и льготы и находятся на заслуженном отдыхе. Вы прошли боевой путь, приобрели опыт, который так необходим нашей армии», – отметил он.

Министр призвал офицеров запаса взять пример с добровольцев. «Нам уже удалось сформировать армию, вдвое большую, благодаря добровольцам. И наша борьба еще продолжается, угрозы независимости существуют», – подчеркнул министр.

«Если вам позволяет возраст и состояние здоровья, призываю вернуться в ряды Вооруженных сил: нам нужен ваш опыт и знания. Мы ждем вас в непростое для страны время», – подытожил он.

Напомним, 6 декабря Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы». 4 января данный документ подписал Президент Петр Порошенко.

По данному закону в особый период может быть введен призыв офицерского состава сроком на 18 месяцев.

Однако, как сообщил начальник управления кадрового обеспечения офицерским составом, заместитель начальника главного управления персонала Генерального штаба ВСУ полковник Марк Андрусяк, решение о призыве на военную службу офицеров запаса, которые окончили военные кафедры высших учебных заведений и ранее не служили, еще не принято
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

266
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года