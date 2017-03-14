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Полиция опубликовала видео задержания участников торговой блокады ОРДЛО в районе станции «Кривой Торец» Донецкой области.

Соответствующую видеозапись в Facebook разместила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Донецкой области Наталья Шиман.

По ее словам, вчера около 15:00 в полицию поступило сообщение от сотрудников СБУ, которые осуществляли контрдиверсионные меры в с.Щербиновка о том, что в палатке, установленной на железнодорожном переезде на станции «Кривой Торец», обнаружено оружие.

«Чтобы предупредить правонарушения с использованием оружия и обеспечить безопасность жителей населенного пункта, полицейские начали первоочередные следственно-оперативные действия по проверке принадлежности оружия и законных оснований владения им, однако блокировщики отказались проходить проверку», - отметила Шиман.

Люди, которые там были, отказывались предоставлять полиции документы, выдавать оружие, угрожали использованием оружия, бензопил.

«Все эти люди были задержаны (45 человек), доставлены в отделение полиции. На месте изъято 8 единиц различного оружия и взрывной арсенал - 2 боевые гранаты, порох, детонаторы и патроны», - рассказала она.

Шиман подчеркнула, что ночью после соответствующей проверки все задержанные на станции «Кривой Торец» были отпущены, никто не имеет телесных повреждений.

Напомним, 13 марта сотрудники Службы безопасности Украины задержали в зоне АТО 43 человека и изъяли у них 8 единиц огнестрельного оружия.
ForUm

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