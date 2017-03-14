В Киеве на улице Владимирской активисты гражданского корпуса «Азов» продолжают блокировать здание «Сбербанка».

Как передает корреспондент ForUm’а, блокада длилась всю ночь. Активисты жгут костер, чтобы согреться, отдыхают на креслах-мешках. Также установлена информационная палатка ГК «Азов». Из колонок звучит музыка украинских исполнителей.

По состоянию на 8 утра, количество блокировщиков немногочисленно – до 20 человек.

Еще вчера активисты полностью замуровали центральный вход в здание банка, а также нанесли надписи на ролеты, защищающие окна и другой вход в здание. Въезд для инкассаторских машин заблокирован мешками.

Протестующие заявили, что не позволят «Сбербанку» полноценно работать, пока его не закроют.