Несколько сотен сторонников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провели акцию протеста у турецкого консульства в Роттердаме. Уже ночью местные власти применили конную полицию и водометы, чтобы рассеять толпу и убедить ее прекратить митинг.

В ответ митингующие закидывали полицейских камнями и бутылками.

Протестующие собрались у консульства после того, как власти Нидерландов не разрешили двум турецким министрам - сначала главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу, а позже министру по делам семьи и социальной политики Турции Фатиме Бетюль Саям Кайе - встретиться с проживающими в Роттердаме согражданами, сообщает Би-би-си.

Решения о запрете турецким политикам проводить встречу с избирателями были приняты перед назначенными на 15 марта выборами в парламент Нидерландов, на которых победу может одержать Партия свободы Герта Вилдерса, призывавшего «остановить ислам» и «сделать Голландию снова великой».

Чавушоглу собирался убедить проживающих в Нидерландах турецких граждан поддержать изменения в конституцию страны, значительно расширяющие полномочия президента. Референдум назначен на 16 апреля.

В Нидерландах проживают около 400 тыс. выходцев из Турции.

Ранее власти Австрии, Германии и Швейцарии запретили выступления турецких официальных лиц перед своими соотечественниками, проживающими в этих странах.

В субботу полиция Нидерландов не пропустила Фатиму Кайю в турецкое консульство в Роттердаме.

Как передает турецкое новостное агентство CNN Turk, автомобильный кортеж турецкого министра был блокирован на границе с Германией, откуда Фатима Кайя намеревалась приехать в Нидерланды.

Однако голландское информагентство NOS News показало видеозапись, где уже на территории Роттердама нидерландская полиция не позволяет турецкому министру пройти в консульство.

Кайя заявила о поездке в Нидерланды после того, как в субботу голландские власти не дали разрешения на посадку самолета министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который намеревался посетить митинг турецкой общины в Роттердаме.

Поздним вечером в субботу Фатима Кайя в своем «Твиттере» написала, что ей пришлось выехать из Голландии в Германию.