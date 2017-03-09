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Должность председателя Европейского совета до 2019 года будет занимать 59-летний польский политик, экс-премьер страны Дональд Туск.

За его переизбрание проголосовали 27 из 28 глав государств и правительств стран-членов Европейского Союза в ходе саммита ЕС в четверг, 9 марта, сообщает DW.

Против переизбрания Туска активно выступала Польша. Накануне польский премьер Беата Шидло направила главам государств и правительств 27 стран Евросоюза письмо, в котором говорится, что Туск, находясь на посту главы Евросовета, «грубо нарушил» принципы политического нейтралитета и вмешался во внутренние дела Польши.

Критика в его адрес связана с тем, что Туск фактически высказался в поддержку введения Брюсселем санкций против Варшавы в связи со звучащими в ее адрес обвинениями в отказе соблюдать «верховенство закона и стандарты демократии».
ForUm

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